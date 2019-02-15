Служба ASAN и Государственный комитет по работе с диаспорами будут совместно оказывать услуги проживающим за рубежом гражданам Азербайджана.

Как передает Тренд, это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, который в пятницу в Баку подписали глава Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев и председатель Госкомитета по работе с диаспорами Фуад Мурадов.

В рамках меморандума, проживающие за рубежом граждане страны смогут воспользоваться всем перечнем госуслуг, предоставляемых Службой ASAN, через портал электронного правительства.

Minval.az