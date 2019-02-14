Азербайджан в 2018 году экспортировал томатов на $177 млн 380,78 тыс., сообщили «Интерфаксу» в правительстве.

«В 2018 году Азербайджан экспортировал 171,921 тыс. тонн томатов на сумму $177 млн 380,78 тыс. По сравнению с 2017 года экспорт в количественном выражении увеличился на 19,4%, в стоимостном — на 17%», — говорится в сообщении.

Основным импортером азербайджанских томатов в отчетном периоде являлась Россия. «В 2018 году в Россию экспортировано 170,315 тыс. тонн (99,06% всего экспорта) на сумму $176 млн 263,12 тыс. По сравнению с 2017 годом экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 11,2%, в стоимостном — на 16,5%», — отметили в правительстве.

В 2017 году Азербайджан экспортировал томатов на $151,6 млн, основной объем которых поставлялся в Россию.

Minval.az