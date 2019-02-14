Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в четверг в ходе поездки в Гянджу посетила религиозный комплекс «Имамзаде», полную среднюю школу номер 18 имени Низами Айдына, детский дом, дом-музей Мир Джалала Пашаева, детский сад-ясли № 32, а также в парке культуры и отдыха «Хан Багы» встретилась с жителями города. Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила благодарность гянджинцам за гостеприимство и искренность.

Впечатления Мехрибан Алиевой от поездки в Гянджу запечатлены на ее официальной İnstagram-странице.

“Столько незабываемых впечатлений от поездки в прекрасный древний город Гянджа! Город, где так ярко выражен азербайджанский национальный колорит! Город с неповторимой аурой! Гостеприимные, дружелюбные, трудолюбивые и гордые жители Гянджи! Спасибо вам за искренность и сердечность, за добрые пожелания, за ваши улыбки! Пусть Бог всегда хранит вас!”,- говорится в обращении первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Minval.az