Стражи порядка задержали в Москве педофила, который знакомился с детьми в социальных сетях, после чего развращал их.

Как стало известно РЕН ТВ, в правоохранительные органы еще в прошлом году обратилась жительница Приморского края, которая рассказала, что неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении ее малолетней дочери.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник познакомился с девочкой в социальной сети, а переписку с ней вел еще и в одном из мессенджеров.

Доказательства того, что преступление было реально совершено, сам педофил опубликовал на одной из страниц в социальных сетях.

13 февраля личность злоумышленника (им оказался гражданин Азербайджана) была установлена, а он сам был задержан в Москве. Возбуждено уголовное дело.

Minval.az