Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в четверг в парке культуры и отдыха «Хан Багы», являющемся одной из достопримечательностей Гянджи, встретились с жителями города.
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в четверг в парке культуры и отдыха «Хан Багы», являющемся одной из достопримечательностей Гянджи, встретились с жителями города.
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Дата: 2019/02/14 22:17
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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