14 февраля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывали в доме-музее Мир Джалала Пашаева в Гяндже.

Директор дома-музея Ирада Ибаева отметила, что музей и отдел научно-литературных исследований при нем были созданы в преддверии 100-летнего юбилея видного представителя азербайджанской прозы, заслуженного деятеля науки, писателя-ученого Мир Джалала Пашаева в знак уважения к памяти писателя. Дому-музею, открывшемуся в 2007 году, были подарены паспорт, ордена и медали литератора. В настоящее время эти предметы являются самыми ценными экспонатами музея.

Вовсе неслучайно, что дом-музей Мир Джалала Пашаева функционирует в городе Гянджа. Хотя он родился в Южном Азербайджане, судьба привела его в древний город Гянджа. Писатель всегда любил Гянджу и считал ее родным городом. В экспозиции музея в хронологической последовательности отражены детские, юношеские и студенческие годы Мир Джалала Пашаева, его педагогическая и литературная деятельность, семейная жизнь. В настоящее время количество экспонатов превышает 300. В Музейном комплексе в апреле 2009 года стал функционировать отдел научно-литературных исследований. Создание отдела служит исследованию и изучению нашей литературы.

В музейном комплексе Мир Джалала Пашаева регулярно проводятся презентации книг поэтов и писателей, встречи с городской интеллигенцией, концерты, литературные занятия для учеников и студентов, экскурсии и другие литературно-художественные мероприятия. Со дня создания музей стал одним из самых посещаемых горожанами, студентами и школьниками мест города.