14 февраля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили детский дом в Гяндже.

Директор детского дома Назиля Исмайлова отметила, что в настоящее время идет строительство еще одного корпуса для Гянджинского городского детского дома. Было подчеркнуто, что строительные работы начались в декабре минувшего года. Здесь предусмотрены две спальни, зимний спортивный зал, комнаты для труда и отдыха, столовая и прачечная.

Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в детском доме, встретилась с малолетними воспитанниками заведения.

Искренне побеседовав с малышами, первый вице-президент поинтересовалась их жизнью, обучением в детском доме.

Собравшись вокруг Мехрибан Алиевой, дети поделились своими желаниями и мечтами, рассказали о прочитанных книгах, интересующих их играх, любимых развлечениях.

Выслушав детей с большим интересом, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева напутствовала их хорошо учиться, подчеркнула важность внимательного подхода к образованию, чтобы быть грамотными и образованными. Она сказала:

— Большое спасибо, дети. Большое спасибо, что встретили меня таким прекрасным танцем. Вы очень красиво танцуете.

Директор Назиля Исмайлова: Вам спасибо, Мехрибан ханым. Благодарим Вас от имени детей. Мы всегда ощущаем любовь Вашего сердца. Чувствовали теплоту Вашей души, когда эти дети в 2017 году по Вашей инициативе 10 дней побывали в Москве, отдохнули, нашли новых друзей. Мы признательны Вам, спасибо. Да хранит Аллах Вас, нашего уважаемого президента, Вашу семью. Всегда молимся за Вас.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Передаю свою любовь этим нашим прекрасным детям. Знайте, что вы — будущее нашей страны, вы мне очень дороги. Ваша основная задача сейчас заключается в том, чтобы вы хорошо учились, были образованными, грамотными. Потому что вы обеспечите будущее Азербайджана. А я всегда рядом с вами.

Назиля Исмайлова: Иншаллах. Большое спасибо, Мехрибан ханым, благодарю.

Это учреждение функционирует с 1997 года и в 2012 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева было капитально отремонтировано, обновлены электрические, газовые и водные линии, создана централизованная система отопления. В двухэтажном здании имеются 4 спальни, кабинеты психолога, врача, труда и отдыха, компьютерный кабинет, кухня и столовая, большой спортивный зал. В детском доме на 80 человек в настоящее время воспитываются 68 детей, в том числе 40 мальчиков, 28 девочек. 14 из них — малолетние, а другие — школьники. Воспитанием и обучением детей занимается персонал из 50 человек. Во дворе здания установлены аттракционы для организации эффективного досуга детей, на территории заложены озеленительные полосы.