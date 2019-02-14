Благодаря распоряжениям президента Ильхама Алиева усилится социальная защита примерно 110 тысяч учащихся.
Как сообщает Trend, об этом сказал заведующий сектором министерства образования по связям с общественностью Джасарат Валехов.
По его словам, за счет средств государственного бюджета с первого марта 2019 года стипендии в среднем увеличатся примерно на 20 процентов.
Напомним, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения об усовершенствовании системы стипендий, о повышении стипендий студентам и докторантам и о повышении президентской стипендии студентам вузов страны.