14 февраля Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывали в Гяндже в полной средней школе номер 18 имени Низами Айдына.

Директор школы Матанат Рзаева отметила, что текущие ремонтные работы здесь в последний раз были проведены в 1988 году, и в настоящее время это учебное заведение нуждается в капитальной реконструкции. В школе, находящейся в эксплуатации с 1965 года, обучение ведется в азербайджанском и русском секторах. 28 из 39 классов относятся к азербайджанскому сектору, а 11 — к русскому. В настоящее время в школе на 640 мест обучаются 795 учеников. Их воспитанием и обучением занимается педагогический состав из 56 человек. В 2017-2018 учебном году школу окончил 61 выпускник, 20 из них поступили в высшие учебные заведения Азербайджана. На вступительных экзаменах 4 человека по школе набрали более 600 баллов, а 5 человек — свыше 500 баллов.

Мехрибан Алиева ознакомилась с классными комнатами школы, она была проинформирована о том, что после капитального ремонта качество обучения в этом учебном заведении еще более повысится, и школа перейдет на односменный режим работы.

Первый вице-президент дала поручения по изучению нынешнего состояния школы и ее срочной реконструкции.