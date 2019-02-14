14 февраля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили в Гяндже религиозный комплекс «Имамзаде».

Полномочный представитель Управления мусульман Кавказа по западному региону Гаджи Таир Аббасов отметил, что религиозно-культурный комплекс «Имамзаде», являющийся историко-архитектурным памятником VIII века и известный в народе как «Голубой купол», «Голубая мечеть», после работ по реконструкции принимает паломников со всего мусульманского мира. Было отмечено, что мавзолей – самый ценный памятник этого комплекса. Здесь похоронен сын пятого имама Мухаммеда Багира – Ибрагим. Пир «Имамзаде», являющийся одним из ценных образцов азербайджанской архитектуры, был расположен на древнем караванно-торговом пути Востока.

Мехрибан Алиевой и Лейле Алиевой был подарен Священный Коран.

С древних веков «Имамзаде» был местом паломничества мусульман, прибывающих из различных регионов Азербайджана, а также других стран. Этот религиозный памятник, доказывая древность Гянджи, также демонстрирует место и влияние города в исламском мире. Комплекс расположен на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника. Президент Ильхам Алиев, чутко относящийся к полной реставрации религиозно-исторических памятников страны и доведению их до грядущих поколений, уделял особое внимание ремонту и реставрации данного комплекса. Этот храм, куда люди приходят для поклонения, приобрел столь красивый облик именно благодаря распоряжениям и указаниям главы государства.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась здесь с паломниками.

14 февраля в комплексе «Имамзаде» от имени первого вице-президента Азербайджана был дан эхсан.

Minval.az