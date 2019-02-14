Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в четверг прибыли в Гянджу.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Гянджа, возложили цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов проинформировал Первого вице-президента о работе по благоустройству, проделанной за последние годы в городе.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с представителями Общественного объединения «Региональное развитие».

Minval.az