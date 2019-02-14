Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о выдаче стипендий докторантам, студентам, обучающимся в вузах, ссузах, а также на магистерском уровне Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно распоряжению, стипендии за счет средств государственного бюджета докторантам, студентам, обучающимся в вузах, ссузах, а также на магистерском уровне Национальной академии наук Азербайджана установлены в следующем размере:

— по ступени докторантуры:

докторантам по подготовке доктора наук — 300 манатов

докторантам по подготовке доктора философии — 180 манатов

— в вузах и Национальной академии наук Азербайджана:

студентам, получающим именную стипендию – 170 манатов

— по ступени магистратуры:

студентам с академическими показателями 91-100 баллов – 145 манатов

студентам с академическими показателями 71-100 баллов – 120 манатов

студентам с академическими показателями 51-100 баллов – 80 манатов

— по ступени бакалавриата:

студентам с академическими показателями 91-100 баллов – 130 манатов

студентам с академическими показателями 71-100 баллов – 110 манатов

студентам с академическими показателями 51-100 баллов – 75 манатов

— в ссузах:

студентам с академическими показателями 91-100 баллов – 75 манатов

студентам с академическими показателями 71-100 баллов – 60 манатов

студентам с академическими показателями 51-100 баллов – 50 манатов

— студентам учреждений профессионального образования – 50 манатов.

Стипендии учащимся на очной форме в вузах и ссузах Азербайджана, а также в магистратуре НАНА, независимо от того, учатся ли они на основе госзаказа, за государственный счет или на платной основе, будут выплачиваться за счет средств государственного бюджета в сумме, определенной пунктами 1.2 и 1.3 этого распоряжения, с учетом среднего показателя успеваемости, за академические достижения по предметам.

Стипендии, определенные пунктами 1.1 и 1.4 этого распоряжения, будут выплачиваться только докторантам, учащимся за счет средств государственного бюджета, и студентам профессиональных образовательных учреждений.

Согласно распоряжению, часть первая,1-1 и вторая распоряжения президента Азербайджана «О повышении стипендий, выплачиваемых докторантам, студентам и учащимся высших, средних специальных учебных заведений и учебных заведений начального специального профессионального образования» от 30 августа 2013 года, аннулируются.

Также Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в указ «Об учреждении президентской стипендии для студентов вузов Азербайджана» № 564 от третьего сентября 2001 года.

Согласно указу, сумма президентской стипендии для студентов, показавших самый высокий результат на приемных экзаменах в вузы, повышена со 185 до 210 манатов.

Minval.az