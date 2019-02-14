Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы ЗАО «Теле- и радиопередачи Азербайджана».

Согласно распоряжению, для укрепления и оснащения современным оборудованием материально-технической базы из предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год Резервного фонда Президента Азербайджана ЗАО «Теле- и радиопередачи Азербайджана» выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабмину — решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Minval.az