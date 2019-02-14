Министерство налогов Азербайджана считает необходимым создание в стране института налогового омбудсмена, заявил глава ведомства Микаил Джаббаров.

«Принято решение о создании в Азербайджане института налогового омбудсмена. При создании института будет учитываться передовой опыт развитых стран», — сказал М.Джаббаров на заседании коллегии ведомства, слова которого приведены в сообщении министерства.

По его мнению, в настоящее время важно надежнее защищать правовые и законные интересы налогоплательщиков и совершенствовать систему налоговых апелляций.

«Мы провели анализ с целью создания нового и более эффективного механизма защиты прав предпринимателей, и приняли решение о необходимости создания института налогового омбудсмена», — отметил министр.

Minval.az