Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении директора и должностных лиц Сумгаитского филиала ОАО «ИКБ Никойл».

«Директор Сумгаитского филиала ОАО ИКБ Никойл Руслан Талыбов и другие должностные лица банка Вюсал Гасымов, Назим Исмайлов и Эльшан Хыдыров привлечены к уголовной ответственности по статьям 178.3.2 (Мошенничество в крупном размере), 179.3.2 (Присвоение или растрата в крупном размере), 308.2 (Злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.2 (Повторное получение взятки) и 313 (Служебный подлог) УК Азербайджана», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Р.Талыбов, В.Гасымов и Э.Хыдыров решением суда взяты под арест, в отношении Н.Исмайлова применен полицейский контроль.

Согласно материалам дела, вышеуказанные лица обвиняются в получении 122 тыс. манатов и другого имущества с ряда граждан, которым они обещали оформление банковских кредитов на общую сумму 868 тыс. манатов. При этом директор филиала Р.Талыбов и его подельники заранее знали о том, что выделяемые кредиты не будут использоваться в предпринимательских целях, что, в свою очередь, создаст в будущем проблемы с погашением кредитных долгов.

Кроме того, они обвиняются также в присвоении 192 тыс. манатов, полученных в банке по поддельным документам якобы с целью кредитования предпринимательской деятельности.

В вину Р.Талыбова и его подельников также инкриминируется мошенничество с присвоением личного имущества и денежных средств на общую сумму 451 тыс. манатов, которые взявшие кредиты граждане собирались вернуть в счет погашения банковских долгов.

Таким образом, должностные лица Сумгаитского филиала ОАО ИКБ Никойл обвиняются в мошенничестве на сумму 765 тыс. манатов.

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