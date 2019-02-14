Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева дала соответствующее поручение по лечению проживающей с малолетним сыном в тяжелых условиях в Бардинском районе Назили Мусаевой, страдающей от гепатита В и онкологического заболевания, сообщает Trend.

Все расходы по операции и дальнейшему лечению Назили Мусаевой, уже помещенной в больницу в Баку, будут обеспечены со стороны Фонда Гейдара Алиева.

Также дано соответствующее поручение по решению вопроса социального обеспечения Назили Мусаевой по окончании лечения.

Так, будет проведена оценка инвалидности Мусаевой, после назначения группы инвалидности начнется выплата ей ежемесячной пенсии по инвалидности или социального пособия, по ее желанию будут приняты соответствующие меры также для обеспечения занятости.

Minval.az