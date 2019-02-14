Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых романтичных мест и достопримечательностей городов СНГ, популярных у горожан и туристов, по результатам интернет-опроса, проведенного к 14 февраля.
Рейтинг представлен по результатам анализа популярности мест и отзывов в интернете.
По данным ТурСтат, романтические поездки в города СНГ составляют более 1 млн в год.
Топ-5 романтичных мест городов СНГ, популярных у туристов, составляют Троицкое предместье в Минске, гора Кок-Тюбе в Алма-Ате, монумент Байтерек в Астане, Девичья башня в Баку и Ташкентская телебашня в Ташкенте.
За Троицкое предместье как самое романтичное место в СНГ отдали 27% голосов, за Кок Тобе — 23%, за Байтерек — 20%, за Девичью башню — 15% и за Ташкентскую телебашню — 8%.
Троицкое предместье, Минск, Беларусь
Троицкое предместье — это исторический район центра Минска в северо-восточной части города на левом берегу реки Свислочь.
Кок Тобе, Алматы, Казахстан
На горе Кок Тобе в Алматы на высоте 1130 метров над уровнем моря находится смотровая площадка, парк с аттракционами, кафе и ресторанами, а также телебашня «Коктобе» высотой 371 метр. Подняться на гору Кок-Тюбе можно на канатной дороге от Дворца Республики и по петляющей автомобильной дороге.
Байтерек, Астана, Казахстан
В огромном шаре, венчающем 100-метровый монумент «Астана-Байтерек», находится бар и панорманый зал, откуда открывается отличный вид на Астану, столицу Казахстана.
Девичья башня, Баку, Азербайджан
С крыши Девичьей башни высотой 28 метров открывается панорамный вид на Баку и Старый город — Ичери-Шехер.
Ташкентская телебашня, Ташкент, Узбекистан
Ташкентская телебашня высотой 375 метров является самым высоким строением в Центральной Азии с открытой для посещения смотровой площадкой на высоте 94 метра.
Рейтинг Романтичных Мест Стран СНГ:
1.Троицкое предместье, Минск (Беларусь)
2.Кок-Тобе, Алматы (Казахстан)
3.Байтерек, Астана (Казахстан)
4.Девичья башня, Баку (Азербайджан)
5.Ташкентская телебашня, Ташкент (Узбекистан)