Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых романтичных мест и достопримечательностей городов СНГ, популярных у горожан и туристов, по результатам интернет-опроса, проведенного к 14 февраля.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности мест и отзывов в интернете.

По данным ТурСтат, романтические поездки в города СНГ составляют более 1 млн в год.

Топ-5 романтичных мест городов СНГ, популярных у туристов, составляют Троицкое предместье в Минске, гора Кок-Тюбе в Алма-Ате, монумент Байтерек в Астане, Девичья башня в Баку и Ташкентская телебашня в Ташкенте.

За Троицкое предместье как самое романтичное место в СНГ отдали 27% голосов, за Кок Тобе — 23%, за Байтерек — 20%, за Девичью башню — 15% и за Ташкентскую телебашню — 8%.

Троицкое предместье, Минск, Беларусь

Троицкое предместье — это исторический район центра Минска в северо-восточной части города на левом берегу реки Свислочь.

Кок Тобе, Алматы, Казахстан

На горе Кок Тобе в Алматы на высоте 1130 метров над уровнем моря находится смотровая площадка, парк с аттракционами, кафе и ресторанами, а также телебашня «Коктобе» высотой 371 метр. Подняться на гору Кок-Тюбе можно на канатной дороге от Дворца Республики и по петляющей автомобильной дороге.

Байтерек, Астана, Казахстан

В огромном шаре, венчающем 100-метровый монумент «Астана-Байтерек», находится бар и панорманый зал, откуда открывается отличный вид на Астану, столицу Казахстана.

Девичья башня, Баку, Азербайджан

С крыши Девичьей башни высотой 28 метров открывается панорамный вид на Баку и Старый город — Ичери-Шехер.

Ташкентская телебашня, Ташкент, Узбекистан

Ташкентская телебашня высотой 375 метров является самым высоким строением в Центральной Азии с открытой для посещения смотровой площадкой на высоте 94 метра.

Рейтинг Романтичных Мест Стран СНГ:

1.Троицкое предместье, Минск (Беларусь)

2.Кок-Тобе, Алматы (Казахстан)

3.Байтерек, Астана (Казахстан)

4.Девичья башня, Баку (Азербайджан)

5.Ташкентская телебашня, Ташкент (Узбекистан)

Minval.az