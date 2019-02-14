ЗАО «AzerGold» проведет 22 февраля в Баку презентацию монет и слитков из азербайджанского золота и серебра, сообщил глава общества Закир Ибрагимов.

«Первая партия монет и слитков выпущена в ограниченном количестве. Презентация этой продукции состоится 22 февраля в Центре Гейдара Алиева. Чеканку монет и слитков провела аффинажная компания из Швейцарии (Argor-Heraus). Этот проект направлен на поддержку местного предпринимательства и развитие внутреннего рынка», — заявил З.Ибрагимов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, монеты и слитки будут предложены для реализации в Азербайджане через сертифицированные ювелирные магазины.

«В настоящее время AzerGold ведет переговоры с ООО «Azersuvenir» по организации чеканки монет и слитков непосредственно внутри Азербайджана», — заявил З.Ибрагимов.

Minval.az