В древней части Баку – Ичеришехер, на площади перед Девичьей башней 9 марта в 15:00 состоится мероприятие, посвященное празднику Масленица, сообщили Trend организаторы.

В ходе мероприятия будет представлена анимационная программа, основанная на масленичных обрядах и традиция и интерактивная постановка. Пройдут масленичные гуляния с песнями, танцами, хороводами и конкурсами. Юных гостей ждет фейс-арт, мастер-классы и масленичный блинный фуд-корт.

Также посетители праздничного мероприятия смогут насладиться концертной программой и шоу талантливой художницы Ульвии Мусаевой, которая работает в необычной технике — пишет картины масляными красками с помощью своих ладоней и пальцев.

Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями. Это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины.

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