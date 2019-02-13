В этом году в Азербайджане будет создано, по меньшей мере, 30 тысяч общественных работ. В Баку, крупных городах, во всех районах, в том числе в Бейлаганском районе, созданы сотни оплачиваемых общественных работ, чтобы граждане, которые пока не могут найти работу, были привлечены к этим работам и получали зарплату.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на встрече со спортсменами и представителями общественности района на открытии Бейлаганского олимпийского спортивного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Сегодня в Бейлаганском районе очень знаменательный день. В Бейлагане открывается Олимпийский спортивный комплекс. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. Прекрасный спортивный центр. Здесь есть все условия для занятий спортом. Очень красивы и внешний вид центра, и его внутреннее оформление. Тренировочные залы, специальные тренировочные залы для дзюдо, борьбы, бокса, плавательный бассейн, большой спортивный зал, стадион. В то же время в центре расположен отель на 50 мест. Таким образом, приезжающие в Бейлаган гости смогут комфортно разместиться здесь.

Создание данного центра – это проявление нашей спортивной политики, оно показывает, что Азербайджан действительно является спортивным государством. Мы стараемся, чтобы во всех регионах, в каждом районе были построены современные спортивные комплексы, чтобы молодежь, дети, подростки занимались спортом. Эти условия создаем мы. Могу сказать, что этот Олимпийский спортивный комплекс отвечает самым высоким мировым стандартам. Наши молодые спортсмены будут здесь тренироваться, состязаться, приумножая тем самым спортивную славу нашей страны», — сказал президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что работа в этом направлении идет во всех регионах.

«В нынешнем году ожидается открытие еще двух олимпийских центров. То есть, Азербайджанское государство проводит свою политику в этом направлении. В итоге наши спортсмены показывают высокие результаты на международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Каждый гражданин Азербайджана гордится тем, что наши спортсмены находятся сегодня на самой высокой вершине в мировом масштабе. Об этом свидетельствуют и Олимпийские игры. На прошлых летних Олимпийских играх наша команда по количеству медалей заняла 14-е место в мировом масштабе. Это – историческая победа. Потому что мы опередили многие развитые страны. Наши спортсмены, показывая самые высокие результаты и на чемпионатах мира и Европы, поднимают на высоту наш флаг.

Конечно, для занятий спортом нужны условия. Такие условия создаются. В Баку проводятся самые престижные спортивные соревнования – Европейские игры, Игры исламской солидарности, чемпионаты мира. В регионах эти условия создаются, чтобы спортсмены, молодежь занимались спортом. Уверен, что жители района также воспользуются этими возможностями, потому что каждый гражданин станет здоровее, если будет заниматься спортом. Ведь спорт – залог здоровья. Спортсмены бывают здоровыми как физически, так и нравственно. Наши спортсмены показывают достойный пример как на соревнованиях, так и в быту. Мы по праву гордимся ими. Наши выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира – один из них сегодня присутствует здесь – наша гордость. Они показывают прекрасный пример молодежи», — сказал президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что молодежь должна быть патриотичной, профессиональной, физически сильной.

«Я вижу, у бейлаганских спортсменов достаточно много медалей. Вы завоевали их на соревнованиях. В Бейлагане очень сильная школа борьбы. Эти традиции живут и будут жить. Уверен, что Бейлаган и впредь будет готовить для нашей страны замечательных спортсменов. А мы будем стараться и впредь предпринимать необходимые шаги для развития спорта. Потому что спорт является государственной политикой в Азербайджане. Это отмечают, высоко оценивают, можно сказать, все международные спортивные структуры, именно поэтому в Азербайджане проводятся крупнейшие международные соревнования», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что развитию Бейлаганского района уделяется постоянное внимание, проводится работа в этом направлении, реализуются инфраструктурные, социальные проекты.

«К примеру, сегодня уровень газификации в Бейлаганском районе составляет 97 процентов. В ближайшее время он достигнет 100 процентов. Это – очень высокий показатель, если учесть, что несколько лет назад газоснабжение находилось на очень низком уровне. Новая подстанция, которая начнет сегодня функционировать, в значительной степени улучшит обеспечение Бейлаганского района электроэнергией, и в этой области также не останется никаких проблем.

Сегодня мы отметили открытие новой дороги. В дальнейшем в этом направлении будет проводиться работа с тем, чтобы ремонт, восстановление, строительство сельских дорог приобрели еще более широкий размах. На сегодняшний день реализовано несколько проектов. Они должны реализовываться в еще более широком масштабе. В 2016 году в Бейлагане была решена проблема питьевой воды. В настоящее время идет процесс реконструкции канализационной системы, установки очистных сооружений. То есть, реализуются все основные инфраструктурные проекты», — сказал президент Азербайджана.

Глава государства добавил, что оказывается поддержка предпринимательству, на льготных условиях выдаются кредиты.

«В Бейлагане создано три агропарка. Граждане трудятся, работают там. Сельское хозяйство развивается на современном уровне. По моему указанию в районах Азербайджана созданы оплачиваемые общественные работы. В этом году будет создано, по меньшей мере, 30 тысяч общественных работ. В Баку, крупных городах, во всех районах, в том числе в Бейлаганском районе, созданы сотни оплачиваемых общественных работ, чтобы граждане, которые пока не могут найти работу, были привлечены к этим работам и получали зарплату.

То есть, проводится последовательная политика, связанная с развитием района. Конечно, огромное значение здесь имеет и социальная инфраструктура. Как вам известно, в Бейлаганском районе построены Центральная районная больница на 140 коек, много школ. Сейчас мне сообщили, что школа в селе Дуньямалылар размещается в приспособленном здании. Будет дано указание о строительстве данной школы. Созданы прекрасный Олимпийский комплекс, другие социальные объекты, функционирует Центр молодежи. Словом, развитие района носит комплексный характер, и я уверен в том, что Бейлаганский район и впредь будет показывать высокие результаты, а граждане будут строить и созидать здесь, вносить вклад в наше общее дело.

Я хочу поздравить Вас с этим замечательным событием. Желаю спортсменам новых успехов, новых побед», — сказал президент Ильхам Алиев.

Minval.az