«Названы сферы в Азербайджане, где отмечено наибольшее число случаев коррупции».

Как сообщает Report, об этом во время прямого эфира на своей странице в Facebook заявил секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Кямал Джафаров.

По его словам, коррупция есть во всех странах, в том числе и в Азербайджане: «Государство периодически принимает соответствующие меры в данном направлении. В Азербайджане коррупция наиболее распространена в строительной сфере. Во-первых, случаи продажи одной квартиры нескольким лицам. Поэтому, коррупция в наибольшей степени наблюдается в строительной сфере. В кратчайшие сроки мы полностью пресечем это. После этого в обществе увеличится вера в строительные компании. Коррупция также наблюдается в банковском секторе».

К.Джафаров отметил, что в этом году отмечено 28 уголовных дел, связанных с экопреступлениями: «Однако, в 2017 году не было отмечено ни одного уголовного дела, связанного с экологией».

Minval.az