Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поблагодарила жителей Бейлагана за искренний прием президента Ильхама Алиева в ходе его сегодняшнего визита в Бейлаганский район.
На официальной странице первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram написано:
«Искренняя любовь людей – самый лучший источник силы для нашего президента! Спасибо всем бейлаганцам за радушный прием, оказанный президенту!».
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İnsanların böyük sevgisi Prezidentimiz üçün ən yaxşı güc mənbəyidir! Bütün beyləqanlılara Prezidentə göstərilən səmimi qəbula görə təşəkkürümü bildirirəm! Искренняя любовь людей – самый лучший источник силы для нашего Президента! Спасибо всем бейлаганцам за радушный прием, оказанный Президенту!