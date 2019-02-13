Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поблагодарила жителей Бейлагана за искренний прием президента Ильхама Алиева в ходе его сегодняшнего визита в Бейлаганский район.

На официальной странице первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram написано:

«Искренняя любовь людей – самый лучший источник силы для нашего президента! Спасибо всем бейлаганцам за радушный прием, оказанный президенту!».

Minval.az