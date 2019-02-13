Затраты ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» (CQD, Южный Газовый Коридор, управляющая компания от Азербайджана) в рамках проекта создания ЮГК по состоянию на конец декабря 2018 года составили $9,6 млрд, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» официальный представитель компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

«На конец декабря 2018 года CQD на реализацию проекта в целом инвестировано $9,6 млрд. При этом в 2018 году инвестиции компании составили около $1 млрд”, — отметил он.

По словам И.Ахмедова, в 2019 году ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» в рамках проекта создания ЮГК планирует инвестиции на сумму около $900 млн.

«На конец декабря 2018 года в рамках проекта создания ЮГК общий прогресс по обеспечению необходимым оборудованием составил 92,5%. Работы по расширению Южно-Кавказского Газопровода близятся к полному завершению. Общий прогресс по строительству Транс-Анатолийского Газопровода (TANAP) превысил 99%, по проекту Транс-Адриатического газопровода (TAP) — превысил 84%. Газопроводы TANAP и TAP были соединены в конце прошлого года», — отметил И.Ахмедов

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