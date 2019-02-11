Первый приемный экзамен в вузы по II и III группам специальностей состоится 12 мая, по I и IV группам специальностей – 19 мая.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, второй экзамен состоится 30 июня по I и IV группам специальностей и 7 июля по II и III группам специальностей.

Прием заявок абитуриентов по I-V группе специальностей и средних образовательных учебных заведений на основе полного среднего образования (11 классов) будет проведен с 15 марта по 15 апреля через интернет.

Первый этап выпускного экзамена для IX классов Баку и регионов состоится 3, 10 и 17 марта, второй — 2, 9 и 16 июня.

Для выпускников предыдущих лет первый этап приема в колледжи на основе общего среднего образования (9 классов) состоится 31 марта, второй этап – 23 июня. Прием заявлений состоится с 22 февраля по 11 марта через интернет.

Выпускные экзамены по XI классам будут организованы 7, 14 и 21 апреля. Для выпускников предыдущих лет первый этап приемного экзамена по I-IV группам, а также приемный экзамен в вузы по V группе и в колледжи на базе полного среднего образования (11 классов) состоится 28 апреля.

Как сообщалось ранее, первый этап экзамена по приему в магистратуру вузов и НАНА состоится 24 февраля, второй этап – 26 мая, первый этап приема в президентуру – 7 апреля, второй этап – 14 июля.

Minval.az