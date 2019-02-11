Сегодня на служебной территории погранзаставы близ села Буравар Ярдымлинского района пограннарядом пограничного отряда «Гёйтепе» пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) был замечен неизвестный, направлявшийся в сторону Азербайджанской Республики. Об этом сообщила пресс-служба ГПС.

Сообщается, что погранзаставе был отдан приказ «К оружию!», служебная территория перекрыта. Пограннаряд приказал нарушителю границы остановиться, был совершен предупредительный выстрел в воздух. Однако этот человек не подчинился приказу и повернул обратно в сторону Ирана.

Сообщается, что в соответствии с требованиями закона «О госгранице» было применено оружие и нарушитель погиб от пулевого ранения на месте. Пограничные представители незамедлительно проинформировали пограничников Ирана.

При осмотре тела нарушителя границы у него был обнаружен общегражданский паспорт Азербайджанской Республики на имя Сейфуллаева Зульфугара Гусейнгулу оглу 1968 г.р., при предварительном осмотре места происшествия обнаружен прибор ночного видения.

Сотрудники ГПС и военной прокуратуры проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az