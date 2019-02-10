Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11-е февраля.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но утром и ночью местами на полуострове ожидается изморось, будет дуть северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5 градусов тепла, днем – 6-9 градусов тепла. Температура воздуха в Баку ночью составит 3-5 градусов тепла, днем – 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит75-85 процентов, днем — 60-65 процентов.

В районах Азербайджана 11-го февраля местами ожидается дождь, в горах – снег. Днем в основном будет без осадков, местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем – 7-12 градусов тепла. В горах температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем – 3-8 градусов тепла.

Minval.az