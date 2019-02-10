В столице Швеции – Стокгольме открылся магазин, осуществляющий продажу продукции ОАО «Азерхалча».

Магазин под названием «Azerbajdzjanska mattor», открывшийся в торговом центре в стокгольмском районе Виксйо, уже вызвал интерес у горожан.

В беседе с АЗЕРТАДЖ хозяин магазина Абульфаз Сеидов сказал, что идея открытия магазина для продажи азербайджанских ковров в Швеции принадлежит его семье. Поэтому принадлежащая им компания “NGK-AZE” обратилась к «Азерхалча» с предложением об экспорте азербайджанских ковров в Швецию. Предложение предпринимателя было принято положительно и достигнуто соглашение о дистрибьютерстве данной компании продукции «Азерхалча» в Швеции.

Предприниматель сообщил, что в новом магазине на продажу выставлены ковры разных размеров Бакинской, Карабахской, Губинской, Ширванской и Гянджинской школ ковроткачества. Покупателям также предоставлена возможность выбора для покупки ковра по каталогу «Азерхалча».

«Открытие этого магазина послужит как продаже работ азербайджанских мастеров за рубежом, так и пропаганде культуры и истории нашей страны в мире»,- сказал Абульфаз Сеидов.

Minval.az