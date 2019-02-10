В результате оперативно-розыскных мероприятий полиции Тертера были задержаны лица, совершившие кражи в квартирах и кладбищах.

Как сообщил Report следователь Тертерского РУП Исмаил Исмаилов, в отделение полиции обратился житель района Наджаф Ибрагимов и заявил о краже из его квартиры.

В Тертерском РУП была создана оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия. В результате продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи был задержан житель района Эльнур Гурбанов.

Помимо этого, сотрудниками Тертерского РУП было проведено еще одно оперативное мероприятие. Таким образов, по подозрению в краже алюминиевых декоративных изделий из кладбища в селе Саров был задержан Кямандар Сулейманлы.

Во время допроса подозреваемые признались в совершении кражи. По обоим фактам ведутся расследования.

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