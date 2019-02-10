Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз, сообщила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Геяли и Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.

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