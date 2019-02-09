В Шамахе началась реконструкция аварийных домов, пострадавших в результате землетрясения. В связи с этим началось освобождение территорий, жители домов переселены в съемные квартиры.

Как сообщили Trend в Исполнительной власти города, после визита президента Ильхама Алиева в Шамаху 7 февраля, ознакомления с текущей ситуацией, встречи с местными жителями сразу же было начато исполнение поручений главы государства в направлении незамедлительного устранения последствий землетрясения.

Землетрясение, произошедшее пятого и шестого февраля послужило причиной разрушений в Шамахинском районе, в частности, в городе Шамаха, поселке Медресе, а также селах Энгехаран, Джабаны, Гаджылы, Сис и Галейбугурд. Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям и ИВ района работают в направлении определения нанесенного ущерба.

Сообщается, что созданная в связи с этим комиссия регистрирует обращения, а также продолжает работу по созданию безопасных условий для граждан, чьи дома в попали в аварийное состояние.

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