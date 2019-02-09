Министерство труда и социальной защиты населения обратилось к предпринимателям.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в частном секторе, как и в государственном, минимальная заработная плата не может быть установлена ниже 180 манатов.

С 1 марта все работодатели должны внести соответствующие изменения в трудовые договора. Минимальная заработная плата для сотрудников, работающих полный рабочий день и для которых место работы является основным, не должна быть менее 180 манатов. В сообщении отмечается, что в отношении работодателей, указывающих минимальную зарплату менее 180 манатов, будут приняты соответствующие меры.

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