Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поручил командирам всех уровней быть готовыми дать адекватный ответ и решительно пресечь любую провокацию противника.

«Командиры и начальники всех уровней должны быть готовыми дать адекватный ответ на любую провокацию противника и решительно пресечь его провокационную деятельность», — подчеркнул З.Гасанов на проведенном в субботу под его руководством в Центральном командном пункте ВС Азербайджана служебном совещании, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были также привлечены командиры соединений и другие ответственные офицеры, отмечается в сообщении.

Minval.az