Американские ученые из Национального центра информации об окружающей среде опубликовали данные о смещении магнитного полюса Земли от севера Канады в сторону Сибири. Скорость этого смещения составляет около 55 километров в год, говорится в отчете специалистов, который приводит «Лента.ру».

Отмечается, что обычно отчет об изменении магнитного полюса составляется раз в пять лет и последний был представлен в 2015 году. Однако из-за резких изменений полюса ученые представили отчет раньше времени для корректировки средств навигации и обеспечения безопасности передвижения военных и гражданских самолетов и кораблей.

Считается, что смещение Северного полюса связано с активностью во внешней жидкой оболочке ядра Земли, однако точную причину этого выяснить не удается. Также указывается, что если скорость смещения будет продолжать расти, то магнитные полюса могут полностью поменяться местами, что может привести к отказу электросистем и спутниковой навигации.

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