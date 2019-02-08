Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы и внесении изменений в распоряжение «Об увеличении минимальной заработной платы» от 25 декабря 2017 года.

Согласно распоряжению, с первого марта 2019 года размер минимальной ежемесячной заработной платы будет составлять 180 манатов.

Кабинету министров поручено привести в соответствие с распоряжением размеры ежемесячных тарифных заработных (должностных) плат работников, занятых в сферах, финансируемых из госбюджета; в течение одного месяца представить Президенту Азербайджана предложения по приведению размеров ежемесячных тарифных заработных (должностных) плат работников, занятых в сферах, финансируемых из госбюджета; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Согласно распоряжению, ликвидируется первая часть распоряжения «Об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы» от 25 декабря 2017 года.

Minval.az