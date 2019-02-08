Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании Центра социальных исследований.

Устанавливается, что Центр социальных исследований является юридическим лицом публичного права, систематически анализирующим динамику развития общественных отношений, определяющим существующие тенденции в этой сфере и прогнозирующим изменения, расследующим возможное влияние на общество этих изменений, обеспечивающим изучение общественного мнения с применением современных информационных технологий и научных подходов, а также обеспечивающим проведение социальных исследований, и представляющим государственным органам результаты осуществляемого научно-аналитического анализа.

Администрации президента Азербайджана поручено в течение двух месяцев подготовить устав Центра и представить главе государства.

Кабмину поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение двух месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с указом и в течение трех месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

Minval.az