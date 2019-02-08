Первое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится в Баку 19-20 февраля.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

«12 августа 2018 года в Актау, Казахстан, была подписана «Конвенция о правовом статусе Каспийского моря» и принято Коммюнике Пятого Каспийского саммита. На основе этих документов, в целях эффективного претворения в жизнь Конвенции и рассмотрения вопросов сотрудничества в Каспийском море, создан постоянный пятисторонний консультативный механизм, состоящий из уполномоченных представителей прикаспийских государств – Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Азербайджанская сторона примет первое заседание данной Рабочей группы, которое состоится 19-20 февраля 2019 года в Баку с участием представителей прикаспийских государств. Ожидается, что на встрече состоится обмен мнениями по ряду вопросов, проистекающих из Конвенции, а также итогам Пятого саммита глав прикаспийских государств в Актау», — заявили в пресс-службе МИД.

На заседании Азербайджан будет представлен делегацией во главе с руководителем Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики, представителем Азербайджанской Республики в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря Халафом Халафовым.

Minval.az