Инвестиции в реализацию IV Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023 годы составят 17,4 млн манатов.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, это отмечает завотделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмаилов.

«Экономика Азербайджана продолжает успешно развиваться. Только на реализацию новой госпрограммы развития регионов планируется направить 17,4 млн манатов, что больше суммы, направленной на реализацию предыдущей программы», — отмечается в статье С.Исмаилова, опубликованной в официальных СМИ.

Завотделом подчеркнул, что кроме этого, в рамках программы поощрения инвестиций планируется реализовать 332 проекта, инвестиции в которые составят 2,8 млрд манатов. «В рамках этих проектов планируется создать 12 тыс. новых рабочих мест», — отмечает С.Исмайлов.

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