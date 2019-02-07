В Азербайджане планируется продлить еще на один год срок действия закона «О полном страхование вкладов».

Об этом, как передаёт Trend, в четверг сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы. По его словам, проект изменений в закон «О полном страховании вкладов» находится на рассмотрении Милли Меджлиса (парламента).

«Напомним, что решение о полном страховании вкладов вступило в силу с четвертого марта 2016 года, и в марте этого года завершается срок действия. Согласно законопроекту, предлагается продлить до четвертого марта 2020 года срок действия полного страхования вкладов в стране», — добавил Гасымлы.

Ранее застрахованными считались вклады до 30 тысяч манатов. Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов. В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 15 процентов годовых и в инвалюте выше трёх процентов годовых не подпадают под страхование.

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