Все аварийные дома за короткий срок будут либо восстановлены, либо отстроены заново.

Об этом, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в четверг на встрече с жителями в Шамахинском районе, где произошло землетрясение.

«Мы восстановим дома, заново отстроим их, соответствующее указание дано. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям со вчерашнего дня находятся в Шамахе и хорошо работают. Все обращения принимаются к сведению, проводится осмотр домов. Там, где дома подлежат восстановлению, они будут восстановлены. Там, где не подлежат, будут построены новые дома. Государство берет эту работу на себя», — сказал глава государства.

Президент Азербайджана напомнил, что часто бывает в Шамахе. «Неоднократно бывал. Мы вместе участвовали здесь в хороших мероприятиях, были на открытиях инфраструктурных проектов, социальных и сельскохозяйственных объектов. Развитие Шамахи всегда находится в центре внимания. Естественно, когда происходят такие события, я обязательно должен был быть здесь, рядом с вами, в первую очередь, для того, чтобы оказать вам поддержку, а с другой стороны – чтобы ознакомиться с ситуацией. Есть разрушения, к счастью, погибших нет. Должен также отметить, что все аварийные дома за короткий срок будут либо восстановлены, либо отстроены заново. Работает комиссия, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям со вчерашнего дня находятся здесь, работает местная исполнительная власть. Пока они занимаются размещением граждан, пострадавших в связи со случившимся. В то же время планируется в скором времени восстановить, заново отстроить эти дома. Будет подписано соответствующее Распоряжение, выделены средства из резервного фонда Президента. Сейчас есть сотни обращений. Согласно предоставленной мне информации, пока рассмотрено более 70 обращений и составлены соответствующие акты. На основе этих актов будут проведены все ремонтно-восстановительные работы.

Пусть граждане не беспокоятся. Азербайджанское государство всегда рядом со своими гражданами», — подчеркнул глава государства.

«Я тоже горжусь вами, потому что даже в такие тяжелые дни вы полны оптимизма и верите в то, что Азербайджанское государство, азербайджанская власть всегда за вами. Так было во все времена, так будет и дальше. И у волонтеров, и у местных исполнительных органов, и у сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям одна цель – помогать гражданам. Я считаю, что восстановительные работы должны скоро начаться. Будут выделены и средства», — сказал президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что несколько лет назад в Загатальском, Гахском районах произошло землетрясение, там были разрушены тысячи домов. «Мы устранили последствия того землетрясения. Несколько лет назад произошло наводнение, тысячи домов оказались затопленными. И там были предприняты необходимые меры. Все дома были заново отстроены, восстановлены за счет государственных средств. Поэтому мы в скором времени устраним и последствия этого землетрясения. Я приехал, чтобы лично сказать вам это, чтобы граждане были полностью уверены в том, что будет проделана вся необходимая работа», — сказал глава государства.

Minval.az