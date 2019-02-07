Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА на февраль, ставший первым в этом году.

Как сообщает «Азериспорт», сборная Азербайджана по футболу сохранила свой баланс очков – 1206, но потеряла одну позицию, опустившись на 108-е место.

Соседи в рейтинге у «милли» вновь не изменились. Как и в конце 2018-го, ближайшим преследователем Азербайджана является сборная Нигера (1205 очков), а на одну позицию выше расположилась команда Мадагаскара (1209).

Лучший подъем месяца за Катаром (+38 позиций, 55-е место), а худший показатель – у КНДР (-12, 121).

Десятка рейтинга выглядит так: Бельгия (1727), Франция (1726), Бразилия (1676), Хорватия (1634), Англия (1631), Португалия (1614), Уругвай (1609), Швейцария (1599), Испания (1591) и Дания (1589).

Minval.az