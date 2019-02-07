«Ведется подготовительная работа к запланированной в Мюнхене трехсторонней встрече между главами МИД России, Азербайджана и Армении — Сергеем Лавровым, Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Среднюю Азию завершился недавно: «На данный момент идет детальная подготовка к трехсторонней встрече. До встречи мы представим вам подробную информацию», — сказала она.

Minval.az