Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл в Шамаху, где произошло землетрясение. Глава государства осмотрел постройки, понесшие ущерб от землетрясения, побеседовал с жителями.

Президент в порыве добрых чувств поцеловал руку старой женщине, пострадавшей от землетрясения.

5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних — Шемахинском и Агсуинском районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов.

Minval.az