В Гахе произошло ДТП.

Как сообщает Report, авария отмечена сегодня днем на пролегающем через село Гум отрезке автомобильной дороги Закатала-Гах.

Автомобиль марки ВАЗ-21015 слетел с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погибла находившаяся в машине пассажирка Мехрибан Натик гызы Мустафаева 1980 г.р. Получившие различные травмы водитель Полад Махмуд оглу Мамедов 1979 г.р. и два других пассажира помещены в Гахскую центральную районную больницу.

Отметим, что М.Мустафаева долгое время занималась певческой деятельностью в северо-западном регионе.

По факту ведется расследование.

Minval.az