«До сих пор продолжаются афтершоки после землетрясения, произошедшего в Шемаха-Исмаиллинском регионе 5 февраля в 23:25 и 23:31».

Об этом Report сообщил гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что на территории происходит выход скопившейся в недрах земли энергии, общая обстановка стабильна: «Со вчерашнего вечера до этого утра не было ощутимых афтершоков».

Г.Етирмишли отметил, что сотрудники Центра сейсмологической службы с 6 февраля находятся на месте землетрясения: «В очаговой зоне землетрясения установлены дополнительные станции, ведутся исследования. Согласно поручению главы государства, в зоне землетрясения ведутся сейсмологические работы в усиленном режиме».

По словам гендиректора, на территории регистрируются землетрясения низкой магнитуды: «Сейчас обрабатываются данные об афтершоках, об их количестве будет сообщено общественности. В целом зарегистрировано более 130 афтершоков».

Minval.az