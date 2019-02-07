«В результате землетрясения, произошедшего в Шемахинском и Исмаиллинском районах 5 февраля в ночное время суток, на некоторых участках автодорог появились трещины, наблюдаются обвалы».

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Анар Наджафли.

По его словам, на участке 115-120 км трассы Баку-Шемаха-Евлах в пяти местах появились трещины шириною 1-3 см, а на автомагистралях Шемаха-Пиргулу-Демирчи и Чухурюрд-Гызмейдан-Пирбейли отмечены трещины и обвалы. Трещины наблюдаются также на дороге Исмаиллы-Муганлы.

«В настоящее время сотрудники ГААД оценивают нанесенный ущерб», — сказал он.

Minval.az