Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в четверг утром в Шамаху, где произошло землетрясение, сообщает сайт главы государства.

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и глава ИВ Шамахинского района Таир Мамедов информировали президента о последствиях, вызванных произошедшими 5 и 6 февраля природными катаклизмами.

И.Алиев осмотрел пострадавшие от подземных толчков строения и побеседовал с местными жителями.

5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигли 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов. Среди наиболее сильно пострадавших районов – Шамахинский.

Minval.az