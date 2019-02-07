В решение Кабинета министров за номером 30 от 31 января 2019 года «О внесении поправок в решения о «Правилах привлечения к материальной ответственности за ущерб, причиненный лесному хозяйству» за номером 636 от 27 декабря 1993 года и «Мерах по предотвращению случаев нарушения лесного законодательства» за номером 145 от 31 января 2019 года Кабинета министров внесены изменения. Так, цифры «1-7» в пункте 1.2 решения заменены цифрами «1-4, 6,7», дополнение №5 упразднено.

Как сообщает Report, в связи с этим документ подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Напомним, что 6 февраля президент Ильхам Алиев дал поручение отменить решение.

Решением Кабинета министров, лицо, собравшее без законных оснований фрукты в лесном хозяйстве, было обязано возвратить данную продукцию. Если это не представлялось возможным, то сумма причиненного ущерба начислялась и должна была выплачиваться в соответствии с регулируемыми государством ценами на дату совершения правонарушения, а при отсутствии такого регулирования – свободными продажными ценами. Изменения, внесенные Кабинетом министров в постановление, предусматривали ощутимое увеличение платежей за сбор фруктов и растений без законных оснований.

Minval.az