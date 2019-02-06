Азербайджан для развития экономических отношений планирует во II-ом полугодии 2019 года организовать торговую миссию в Узбекистан, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Имеются хорошие перспективы по развитию сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, торговой, туристической сферах, АПК и ИКТ. Для реализации этих целей мы запланировали на вторую половину 2019 года организовать торговую миссию в Узбекистан»,- сказал Ш.Мустафаев в ходе заседания круглого стола в Ташкенте с участием членов правительства и деловых кругов Узбекистана.

Министр, слова которого приводит Минэкономики, добавил, что в Азербайджане работают около 30 компаний с узбекским капиталом. «Эти компании осуществляют деятельность в торговой, транспортной, промышленной сферах, а также в сфере услуг», — сказал Ш.Мустафаев.

Minval.az