3 февраля на улице З.Алиевой, 29 в Сабаильском районе совершена кража из двух квартир.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, неизвестное лицо или лица, проникнув в квартиры, похитили золотые украшения на сумму 30 тыс. манатов, 2 телевизора и ноутбук.

На основе жалобы пострадавших владельцев квартир сотрудники Сабаильского районного управления полиции и 39-го отделения полиции в короткие сроки провели оперативно-розыскные мероприятия, по подозрению в совершении преступления задержаны жители столицы Афсана Ханкишиева и Анар Гейдаров.

А.Ханкишиева и А.Гейдаров в показаниях следствию признались в содеянном преступлении.

По факту в Следственном отделе Сабаильского РУП возбуждено уголовное дело по статьям 177.2.1, 177.2.2, 177.2.3 Уголовного кодекса.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Minval.az