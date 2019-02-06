Бывший полузащитник сборной Азербайджана по футболу Угур Памук принял решение касательно своей карьеры.

Как передает «Азериспорт», 29-летний игрок, воспитанник немецкой «Арминии», решил повесить бутсы на гвоздь.

Напомним, что его последним клубом был турецкий «Манисаспор», в котором из-за травм не смог полноценно заиграть. Он также выступал ранее в Азербайджане за «Сумгайыт» и «Хазар-Лянкяран». Ожидалось, что «химики» сделают ему новое предложение в зимнее трансферное окно, но, ввиду его отсутствия, хавбек решился завершить карьеру. В настоящее время Памук находится в Германии.

Minval.az